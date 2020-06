Brindisi. Un week end con il "Vela Day" per promuovere la cultura del mare

BRINDISI - Si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 10:30 alle 13:00, il "Vela Day", una giornata di festa su tutto il territorio, organizzata dalla federazione italiana vela, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela, alla quale ha aderito anche il circolo della vela di Brindisi. L'appuntamento a Brindisi è presso la "Casa del Turista", in viale Regina Margherita, per conoscere gli istruttori del circolo, prendere informazioni sui corsi annuali per adulti e bambini, sui campus estivi ed anche per provare l’emozione di fare un giro in barca a vela. La partecipazione all'evento è gratuita, a partire dai 6 anni compiuti.

