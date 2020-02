Calcio under 15 femminile, la Nitor Brindisi espugna Monopoli

BRINDISI - Continua la marcia dell’under 15 femminile della Nitor Brindisi che, al “Carrieri” di Monopoli, ha superato le pari età del Monopoli 1966 nella penultima giornata di ritorno del girone B Puglia del campionato nazionale Figc. La partita è stata avvincente e molto corretta con le brindisine che, nonostante la mancanza del proprio portiere titolare, hanno dato prova di grande determinazione e voglia di vincere sin dalle prime battute di gioco. Le ragazze di mister Melpignano sono ora saldamente al secondo posto del girone, sempre più lanciate verso uno storico spareggio, valevole per l’accesso alle fasi nazionali, da disputarsi sul campo della prima classificata dell’altro girone Puglia, che, con ogni probabilità, sarà la Pink Bari.

Soddisfatto della trasferta in terra barese, l'allenatore che a termine dell’incontro ha dichiarato: “Sono orgoglioso delle mie ragazze per tutto quello che stanno facendo, per l’impegno profuso e soprattutto per il loro crescere come vere sportive dentro e fuori dal campo. E' stata una partita molto bella con un aneddoto che ben riassume l’essenza del calcio femminile, agonistico si ma molto corretto: a un certo punto della gara il portiere del Monopoli aveva una scarpa slacciata e, anche a causa dei i guanti che impedivano il naturale movimento e della preoccupazione di perdere di vista l’azione della gara, ha continuato a giocare. L’arbitro si è accorto immediatamente della situazione le si è avvicinato, sospendendo di fatto la partita, provvedendo egli stesso ad allacciare gli scarpini facendo scoppiare un applauso sincero e caloroso tra il pubblico e i giocatori presenti. Voglio inoltre rivolgere i miei complimenti alle “gabbianotte” di mister Doria per la loro sportività oltre che per la loro bravura".