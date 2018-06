Brindisi vola a canestro: giovedì l'assemblea dei soci

BRINDISI - Per giovedì prossimo, 28 giugno, è convocata l’assemblea ordinaria dell’Associazione “Brindisi vola a canestro”: ore 20.00 presso la sala stampa del palasport “Elio Pentassuglia” di Brindisi. Si tratta di un importante appuntamento per tracciare le linee programmatiche della prossima stagione sportiva avendo, quale primario obiettivo, il sostegno alla New Basket Brindisi.

Gli oltre 120 associati (54 con quote individuali, gli altri con partecipazione quali membri di gruppi) avranno modo di stabilire la quota 2018-2019 e discutere su una serie d’iniziative da realizzare. Dopo il grande successo di adesioni e di fattiva partecipazione alle vicende societarie nella stagione appena conclusa, “Brindisi vola a canestro” si pone ancora una volta come un sicuro punto di riferimento per quanti intendono offrire un contributo economico e d’idee affinché Brindisi possa restare nell’elite del basket nazionale, dando lustro e propaganda all’intero territorio.