Bronzo del brindisino Martina ai Giochi europei 2019 di Minsk

Medaglia di bronzo nel karate per il brindisino Michele Martina ai Giochi europei 2019 di Minsk, in Bielorussia. Si chiude splendidamente la seconda edizione dei giochi olimpici europei per la spedizione azzurra che, anche con il bronzo di Martina Michele, raggiunge il quarto posto nel medagliere totale. L’ex atleta della società brindisina Dojo Dokko Do, che oggi gareggia per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha disputato un’ottima gara qualificandosi come secondo in un girone equilibratissimo, accedendo così alla semi-finale contro il campione del mondo croato. Il brindisino è partito deciso dominando nettamente la prima parte dell’incontro con un risultato di 2-0, ma il sogno di accesso alla finale è svanito per un dubbio giudizio arbitrale che ha concluso anzitempo l’incontro squalificando l’azzurro. Martina nonostante ciò, ha portato a casa un pregiato bronzo che lo ricolloca tra i più forti al mondo nella sua categoria, dandogli la giusta spinta per ripartire alla rincorsa verso Tokyo 2020.