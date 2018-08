C Silver: anche Bagordo vestirà la maglia della Dinamo Brindisi

BRINDISI - Gianmarco Bagordo, ala/pivot di 188 cm, è un giocatore della Limongelli Dinamo Brindisi. Cresciuto nelle giovanili dell’Enel Basket Brindisi è arrivato a disputare con la DNG gli spareggi per le fasi nazionali. Nonostante la giovane età ( classe 1994) vanta già diverse stagioni in Serie C avendo giocato per 3 stagioni nell’Invicta Brindisi (dal 2013 al 2016), nel campionato 2016/17 con il Basket 1963 Francavilla e, lo scorso anno, con la Cestistica Ostuni.

Gianmarco è un giocatore che non si risparmia in difesa, un lottatore per eccellenza e che fa della grinta e dell’ energia uno dei suoi punti di forza. Buon rimbalzista potrà , in C Silver, sfruttare i suoi piedi veloci per giocare 1 contro 1 contro i lunghi più statici o sfruttare il suo tiro dall’arco.

“Ho voluto fortemente giocare con la Dinamo Basket Brindisi - dichiara Bagordo – sia perché è una società molto ambita nel territorio per la sua organizzazione e la sua crescita in questo triennio sia perché, con coach Cristofaro, sono convinto che potrò riscattare una stagione non molto fortunata per me. Arrivo in Dinamo – conclude Gianmarco – molto determinato e desideroso di far bene sin dal primo allenamento”. Welcome in Dinamo Gianmarco!