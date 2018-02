Calcio, Promozione: Brindisi stoppato dal Mesagne, l'Ostuni ne approfitta

BRINDISI - Mezzo passo falso per il Brindisi, che non va oltre l'1-1 casaling contro il Mesagne, in un match valevole per la 21esima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B. L'Ostuni vince invece in casa del Copertino (1-2) portandosi a due lunghezze di distanza dai biancazzurri.

Al Fanuzzi succede tutto nel primo tempo. Gli ospiti si portano in vantaggio con Coccioli. La capolista pareggia con Causio. Domenica prossima il Brindisi farà visita all'Uggiano, mentre l'Ostuni ospiterà l'Atletico Tricase. Il duello fra le due squadre resta più vivo che mai. Ma occhio al Tricase, che in caso di vittoria contro l'Ostuni, si inserirebbe nella lotta per il primato.