Calcio, arriva Giuliano Maglie: in prestito dall’Uc Sampdoria

BRINDISI - La Ssd Brindisi Football Club rende noto di aver prelevato dall’Uc Sampdoria, con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuliano Maglie per la stagione sportiva 2019/20. Il neo arrivato Maglie, nato a Brindisi il 12 marzo 2001, nella scorsa stagione agonistica ha militato nella Primavera blucerchiata allenata da Simone Pavan.

«Sono contento di essere qui. Da brindisino è un motivo in più per fare meglio. Ringrazio il Brindisi Football Club per l’opportunità che mi sta dando», ha dichiarato il nuovo calciatore biancazzurro.