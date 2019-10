Calcio, Brindisi-Foggia: al via la prevendita dei biglietti

BRINDISI - La Ssd Brindisi Football Club comunica che a partire da oggi è attiva la prevendita per la gara Brindisi-Foggia, in programma domenica 13 ottobre 2019 alle ore 15 presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per la settima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20. Il prezzo dei tagliandi è comprensivo di prevendita e commissioni.

Il costo dei biglietti

Curva Sud, intero: 8 euro; ridotto (donna, over 70): 6 euro. Gradinata, intero: 9 euro, ridotto (donna, over 70): 6 euro. Tribuna, intero 15 euro, ridotto (donna, over 70): 8 euro. Fino a 14 anni: ingresso gratis in tutti i settori. Per i disabili al 100 per cento e i rispettivi accompagnatori l’accesso allo stadio sarà valutato dalla Società previa consegna della documentazione presso la sede della Ssd Brindisi Football Club, sita in Via Benedetto Brin, 33.

Dove acquistare i biglietti

I tagliandi d’accesso allo stadio potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita autorizzati (riportati qui sotto):

Edicola l’ideario, via Verona, 30 - Brindisi 0831 516965; Ricevitoria Di Bello, via Mecenate, 74 - Brindisi 0831 562988; Altair Cafè, via Appia, 68 - Brindisi 0831 1981785; Club Città di Brindisi di Andriani M., via Mameli, 2 - Brindisi 39 339 272 5363; La Capannina di Giovanni Tateo, viale Duca Degli Abruzzi, 4 - Brindisi, 0831 412074; Teenager Korps, via Pietro Chimenti, 11 - Brindisi 327 285 7962