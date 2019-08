Settore giovanile Brindisi Calcio, arriva il preparatore atletico Francesco D’Aprile

BRINDISI - La società Ssd Brindisi Fc comunica che il settore giovanile, ed in particolar modo la Juniores Nazionale, si avvarrà della collaborazione del preparatore atletico Francesco D’Aprile, il quale ha già svolto questo ruolo nella stagione 2016/17 presso l’Asd Brindisi settore giovanile. Ha ricoperto inoltre, all’interno della scuola primaria, la figura di Tutor sportivo per il progetto nazionale, “Sport di classe’’, istituito dal Coni.

Da segnalare inoltre una rilevante presenza in qualità di fisioterapista alla prestigiosa Coppa Davis Under 16, mentre nella passata stagione ha prestato la propria collaborazione, come preparatore atletico, al settore giovanile della Happy Casa Brindisi.