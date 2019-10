Calcio, Serie D: trasferta al Fanuzzi vietata ai tifosi del Foggia

BRINDISI - Adesso è ufficiale. Le autorità competenti hanno vietato ai tifosi del Foggia la trasferta allo stadio Fanuzzi, in vista della partita contro il Brindisi in programma domenica prossima (13 ottobre), alle ore 15, in una partita valevole perla settima giornata del campionato di Serie D, girone H. Si tratta di una decisione che scarutisce dagli scontri che si verificarono nei pressi del parcheggio del comunale di via Benedetto Brin la sera del 21 agosto, dopo il derby di Coppa Italia vinto dai rossoneri.