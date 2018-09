Calcio: il Brindisi Fc completa il pacchetto under con Rollo e Battista

BRINDISI - La Ssd Brindisi FC comunica di aver tesserato due nuovi under: Antonio Battista e Francesco Rollo. Battista classe 1999 difensore centrale proveniente dal Taranto, lo scorso anno in prestito al Locri squadra di Eccellenza calabrese; ha fatto parte delle giovanili nazionali con il Martina, indossando anche la fascia di capitano; nel 2015/16 con gli under 15 del Matera ha vinto il campionato Berretti; ha una presenza in Nazionale under 15. Rollo classe 2000 portiere cresciuto nel settore giovanile dell’US Lecce, nella scorsa stagione titolare nel campionato Berretti.