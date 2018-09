Calcio, nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo per l'Asd Ostuni 1945

OSTUNI - Le strade tra l’Asd Ostuni 1945 e mister Gioacchino Marangio si dividono prima dell’inizio del campionato 2018/2019. La decisone è stata presa contestualmente tra i dirigenti del sodalizio ostunese e l’allenatore ex Mesagne.

Mister Marangio lascia il timone della squadra per scelte strettamente personali, al suo posto arriva mister Giovanni De Nitto. Il nuovo allenatore avvierà ufficialmente l’inizio degli allenamenti oggi 5 settembre 2018 al comunale della Città Bianca, pochi i giorni a disposizione per preparare la prima gara interna della nuova stagione che partirà ufficialmente domenica prossima, quando al comunale di via Giovanni XXIII arriverà il Lizzano.

Fischio d’inizio ore 15.30. Inoltre, la società Asd Ostuni 1945 è lieta di comunicare che ieri 04 settembre 2018 ha ufficializzato l’accordo con Vincenzo Pulpito che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo all’interno alla società. È un gradito ritorno quello del Ds Pulpito che porta la sua esperienza all’interno della nostra società e squadra. Nelle scorse stagioni Pulpito ha ricoperto lo stesso ruolo nel: Taurisano, Fasano, Trani, Carovigno, Martina ed Ostuni.

La società augura al ds Vincenzo Pulpito e al mister Giovanni De Nitto un buon campionato ricco di soddisfazioni e gioie.

