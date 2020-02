Brindisi. Una partita di calcio speciale con l'associazione italiana persone Down

BRINDISI - Si svolgerà domenica 1 marzo, alle 10.30, presso gli impianti della Cedas Avio Brindisi al rione Sant'Elia (via Pellizza Da Volpedo, 6) una partita di calcio davvero "speciale" tra la squadra Asd Lupi Football Team Brindisi e gli “Insuperabili Parabita”. Il team brindisino vanta nella propria squadra i ragazzi di Aipd Brindisi (associazione italiana persone Down) che in occasione della partita che disputeranno presenteranno a tutti la squadra e il loro inno, cantato da Ivan Cassarino con Antonio Tinelli di Orchestra Mancina.

L'ingresso alla partita è libero.