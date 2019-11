Il Gelbison espugna il "Fanuzzi": Brindisi in silenzio stampa

BRINDISI - Nell’undicesima giornata di campionato il Brindisi Football Club di mister Olivier crolla in casa contro la Gelbison del neo tecnico Squillante, e la società in serata fa sapere che il presidente Umberto Vangone ha deciso il silenzio stampa sino a data da destinarsi: a partire da oggi domenica 10 novembre staff tecnico, squadra e dirigenti non parleranno con i giornalisti.

Gli ospiti si impongono con il risultato di 2-0 in virtù delle reti di Varela a pochi minuti dal fischio di inizio e Pipolo. La prima occasione è di marca brindisina: al 2’ azione personale di Ancora che colpisce dal versante sinistro con un diagonale che viene respinto da D’Agostino. Nel primo vero affondo la Gelbison si porta in vantaggio: al 5’ un lancio in verticale di Uliano per Varela che colpisce di prima intenzione di destro con la sfera che si insacca alle spalle di Lacirignola.

All’11’ il Gelbison manca il raddoppio: il pallone giunge a Orlando che va al tiro da buona posizione ma Lacirignola è superlativo con un colpo di reni a respingere in corner. Al 32’ punizione dalla sinistra di Uliano ad imbeccare l’accorrente Diop che prova una conclusione al volo che non inquadra lo specchio della porta. Al 37’ traversone velenoso dalla destra di Ancora che viene smanacciato da D’Agostino, sulla corta respinta si avventa Masocco che da posizione defilata manda la sfera fuori di un soffio.

Due minuti dopo si rende pericoloso Toure con un diagonale col destro che viene respinto attentamente dall’estremo difensore rossoblù. Al 40’ punizione dalla sinistra di Uliano per la testa di Varela che manda a lato. Al 43’ è la volta di Zappacosta che va al tiro dalla lunga distanza spedendo la sfera sopra la traversa. Il primo tempo si conclude 1-0 a favore degli ospiti.

Nella ripresa, al terzo minuto di gioco, corner di Ancora per la girata al volo di Marino che viene sventata in corner da D’Agostino. Due minuti dopo ci prova Ancora con un sinistro teso bloccato dall’estremo difensore ospite. Al 23’ Escu serve Ianniciello che colpisce in mezza rovesciata con la sfera che termina sull’esterno della rete.

Gli ospiti raddoppiano al 25’: filtrante di Zanghi per l’inserimento di Pipolo che batte in uscita Lacirignola e deposita in rete. Al 36’ sponda di Escu per la rasoiata di capitan Marino che finisce a fil di palo. Girandola di cambi ma il risultato non cambia: la Gelbison espugna il “Fanuzzi” battendo il Brindisi per 2-0. Nella prossima gara di campionato, in programma domenica 17 novembre, il Brindisi farà visita alla Team Altamura.

BRINDISI-GELBISON 0-2

Marcatori: 5’ pt Varela (G), 25’ st Pipolo (G).

Brindisi (3-5-2): Lacirignola; Dario, Ianniciello (39’ st Sorrentino), Fruci (14’ st Capone); Boccadamo (27’ st Corbier), Zappacosta, Marino, Masocco (8’ st Montaldi), Escu; Toure (22’ st Semião Granado), Ancora. A disposizione: Pizzolato, Merito, Galiano, Pizzolla. All. Massimiliano Olivieri.

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Cassaro, Mautone, De Gregorio; Caruso, Diop (47’ st Maio), Uliano, Pipolo (48’ st Esposito), Passaro (18’ st Zanghi); Orlando (18’ st Rizzo), Varela. A disposizione: Napolitano, Giobbe, Santosuosso, Scognamiglio, Tandara. All. Luigi Squillante.

Arbitro: Sig. Dario Duzel - sezione di Castelfranco Veneto; 1° assistente: Sig. Niroy Emilio Gookooluk - sezione di Civitavecchia; 2° assistente: Sig. Pierpaolo Carella - sezione di L’Aquila.

Ammoniti: Marino, Zappacosta, Ianniciello (B); Passaro, Diop (G).

Note: corner 7-3; recupero 0’ pt, 5’st; circa 1800 spettatori.