Calcio settore giovanile: il Brindisi batte il Grumentum

BRINDISI - La Juniores di mister Piscopiello, nella terza giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores girone M, batte il Grumentum lontano dalle mura amiche con un pirotecnico 7-3. Dopo una fase di studio, schioda il punteggio il Brindisi al 21’: traversone di Torraco dalla destra per il colpo di testa vincente di Darboe che da pochi passi fulmina l’incolpevole Bentivenga. Al 31’ giunge la rete del raddoppio adriatico con un diagonale di sinistro a filo d’erba di Rondini che indirizza la sfera all’angolino. Tris al 35’ con il gol di Pedone che apre e chiude il triangolo con Torraco, scaraventando la sfera con una staffilata col destro che prima bacia il palo e poi finisce in rete.

Sul finire del primo tempo accorciano i padroni di casa: passaggio orizzontale di Votta per Laterza che elude l’intervento del difensore e fa partire un fendente che non lascia scampo a Passante. Il primo tempo finisce 3-1 a favore degli ospiti. Al 2’ della ripresa il Grumentum accorcia ulteriormente il distacco con un’azione in contropiede finalizzata da un diagonale col sinistro di Briglia che batte in uscita l’estremo difensore adriatico. Poi è solo monologo Brindisi: al 12’ Darboe allarga a destra per Rondini che fa partire un cross al centro per l’accorrente Torraco che insacca di testa da pochi passi; al 15’ azione in verticale in velocità di Darboe che dopo una lunga sgaloppata sull’out di sinistra apparecchia in mezzo per il tap-in vincente sottoporta di Torraco; al 18’ ancora Darboe mette al centro per Torraco che controlla la sfera spedendola in rete; al 26’ lancio chirurgico di Odone dalle retrovie di per il subentrato Russo che insacca di sinistro in diagonale all’angolino. Al 41’ il Grumentum sigla la terza rete del match: corner dalla sinistra di Grande per l’inzuccata di testa di Esposito che rende meno amaro il passivo.

Finisce quindi 7-3 per la squadra guidata da mister Piscopiello che al termine della partita parla così ai microfoni del sito ufficiale del Brindisi Fc: «Abbiamo disputato un’ottima gara ed era quello che avevo chiesto ai ragazzi. Al di là del risultato è stata una partita perfetta, che ci siamo complicati da soli prendendo il gol dell’1-3 a fine primo tempo e la rete del 2-3 a inizio del secondo, peccando di presunzione pensando di aver chiuso i conti troppo presto ed il calcio sappiamo essere spietato. Ma abbiamo ripreso con personalità il pallino del gioco e abbiamo chiuso i conti andando in rete, facendo delle belle realizzazioni, fino al 7-3 finale. Quindi da un lato grande soddisfazione per la qualità del gioco espresso dalla squadra e per un allenatore ritengo sia il massimo, dall’altro lato c’è rammarico per quei gol presi per mancanza di concentrazione ed è una cosa che non ho mai sopportato e su cui dobbiamo lavorare molto. Nell’insieme voglio fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, soprattutto a quelli entrati nel secondo tempo ed è proprio da qui che si vede il valore di un gruppo».

Il Tabellino

Campionato Nazionale Juniores girone M - 3^ giornata di andata - Data e ora: 28.09.2019, 15:30 - Campo Comunale “Villa D’Agri” - Marsicovetere (Pz)

Grumentum Val D’Agri-Brindisi 3-7

Marcatori: 21’ pt Darboe (B), 31’ pt Rondini (B), 35’ pt Pedone (B), 46’ pt Laterza (G), 2’ st Briglia (G), 12’ st, 15’ st e 18’ st Torraco (B), 26’ st Russo (B), 41’ st Esposito (G).

Grumentum Val D’Agri: Bentivenga, Grande, Torraca (5’ st Baccaro), Esposito, Laterza, Di Stasio (23’ st Langone), Briglia, Votta (30’ st Bella), Delnegro, Buonocore, Rossi (5’ st Mazziotta). A disposizione: Pascale. All. Francesco Esposito.

Brindisi: Passante, Carbone (25’ st Ambrosio), Giovane (36’ st Papadia), Casalino (29’ st Arigliano), Miceli, De Luca, Darboe (21’ st Russo), Pedone, Rondini, Torraco, Odone (27’ st P. Rubino). A disposizione: Mennella, Fabiano, L. Rubino, Palazzo. All. Salvatore Piscopiello.

Arbitro: Sig.na Mariangela Di Novi - sezione di Moliterno; 1° Assistente: Sig. Angelo Macchia - sezione di Moliterno; 2° Assistente: Sig. Giuseppe Chiarillo - sezione di Moliterno.

Ammoniti: Esposito (G); De Luca (B).

Espulsi: /

Note: corner 2-4; recupero 1' pt, 0' st; circa 100 spettatori; gara iniziata con 9’ di ritardo.