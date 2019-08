Serie D: è subito Taranto-Brindisi, poi al Fanuzzi arriva la Nocerina

BRINDISI – Prima giornata (1 settembre) a Taranto. Seconda giornata (8 settembre), al Fanuzzi, contro la Nocerina. Terza giornata (15 settembre), a Casarano. Inizierà con un trittico di fuoco il campionato di Serie D del Brindisi Fc, che torna fra i dilettanti dopo quattro anni trascorsi fra la Prima Categoria, la Promozione e l’Eccellenza.

Presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti sono stati sorteggiati stamani i calendari di tutti i gironi. Per la squadra di mister Olivieri, inserita nel girone H, la stagione entrerà subito nel vivo, perché oltre all’avvincente avvio di campionato, il 21 agosto i biancazzurri affronteranno il Foggia, altra avversaria del girone H della Serie D, nel turno preliminare di Coppa Italia, allo stadio Fanuzzi.

Dunque il campionato inizierà domenica 1 settembre, alle ore 15. SI giocherà allo stesso orario fino all’ottava giornata (20 ottobre), quando il Brindisi farà visita al Nardò. Dalla nona giornata di andata (27 ottobre) fino all’undicesima di ritorno (22 marzo) le partite inizieranno alle ore 14,30. Poi si giocherà alle 15 fino all’epilogo del campionato, previsto per il 3 maggio, quando il Brindisi sarà di scena a Fasano.

Come da tradizione la Serie Di si fermerà da domenica 22 dicembre, data dell’ultima giornata del girone d’andata, fino al 5 gennaio, quando partirà la seconda metà del torneo, in occasione della pausa natalizia.

Dando uno sguardo alle avversarie più attrezzate per il salto di categoria, i biancazzurri troveranno sulla loro strada il Cerignola alla quarta giornata. Il turno successivo (6 ottobre) si riproporrà il derby contro la Fidelis Andra, al Degli Ulivi. Il 13 ottobre (settima giornata) l’attesissimo match contro il Foggia, dopo l’antipasto di Coppa Italia, al Fanuzzi. L’8 dicembre (15esima giornata) il Brindisi ritroverà l’Agropoli, avversaria della finale playoff per la promozione fra i Dilettanti.

Queste le 18 squadre del girone H: Agropoli, Nardò, Fasano, Val D’Agri, Francavilla in Sinni, Foggia, Gelbison, Bitonto, Gladiator, Sorrento, Gravina, Brindisi, Nocerina, Casarano, Taranto, Cerignola, Altamura, Fidelis Andria.

