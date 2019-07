Happy Casa, ecco il calendario: esordio infrasettimanale contro Trieste

BRINDISI – Comincerà di giovedì (26 settembre) l’avventura della New Basket Brindisi nel campionato di Lega A 2019-20. Per l’ottavo anno consecutivo il sodalizio di contrada Masseriola disputerà la massima competizione cestistica nazionale, oltre all’importante impegno europeo nella Fiba Champions League. Il calendario, stillato oggi presso la sede della Lega, ha riservato al roster di coach Vitucci un esordio casalingo contro la Pallacanestro Trieste, nell’ambito di un primo turno spalmato in tre giorni.

La domenica successiva (29 settembre), prima trasferta sul parquet della neopromossa Virtus Roma. La domenica successiva (terza giornata) al PalaPentassuglia arriverà Brescia. Il girone di andata si chiuderà il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) con un match casalingo contro Reggio Emilia. La regular season invece chiuderà i battenti il 17 aprile, ovviamente con una trasferta a Reggio Emilia.

La nuova stagione vedrà anche la riedizione di alcune grandi “classiche” del nostro campionato, a partire dal derby delle metropoli Roma e Milano, che si disputerà al PalaLottomatica di Roma alla sesta giornata in programma il 27 ottobre mentre un’altra sfida di grande tradizione, quella tra Fortitudo Bologna e Treviso, si disputerà a Bologna il 13 ottobre (quarta giornata).

I playoff

Per quanto riguarda i playoff la partenza è prevista per il 7 e 8 maggio mentre l’ultima data utile per l’assegnazione dello scudetto è il 12 giugno. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date dei quarti, semifinali e finali verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

Le competizioni europee per club

Le due competizioni europee per club organizzate da Eca, e cioè Eurolega ed Eurocup, inizieranno rispettivamente giovedì 3 ottobre e mercoledì 2 ottobre. La Eurolega (che vedrà al via per l’Italia l’A|X Armani Exchange Milano) concluderà la stagione regolare giovedì 9 e venerdì 10 aprile per poi proseguire con i playoff da martedì 21 aprile con le migliori 8 squadre classificate: la Final Four è in programma a Colonia in Germania dal 22 al 24 maggio 2020. L’Eurocup (che vedrà al via per l’Italia Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trentino, Virtus Segafredo Bologna e Germani Basket Brescia) concluderà la prima fase a gironi mercoledì 18 dicembre per iniziare poi la Top 16 mercoledì 8 gennaio a cui seguiranno i quarti e le semifinali con la serie di finale il 21, 24 e 27 aprile.

La Basketball Champions League (cui parteciperanno Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi) inizierà invece la prima fase a gironi martedì 15 ottobre (conclusione mercoledì 5 febbraio). Il 3 marzo inizieranno gli ottavi di finale che porteranno alla Final Four in programma dall’1 al 3 maggio.

Finestra Fiba per squadre nazionali

La finestra riservata alle squadre nazionali per le qualificazione agli Europei del 2021 è prevista da lunedì 17 febbraio a mercoledì 26 febbraio.

