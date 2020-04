Call Coach. Frank Vitucci e i grandi ex: ospiti Bucchi e Giuliani

BRINDISI - Quarto live di ‘Call Coach’, ormai appuntamento settimanale atteso da migliaia di appassionati, tifosi e amanti della palla a spicchi non solo brindisina.Dopo le prime puntate con gli ex giocatori Bulleri, Cordella, Bonaccorsi e Muro, Frank Vitucci ospiterà venerdì 1 maggio, due special guests che hanno marchiato a fuoco la storia recente del basket brindisino, dentro e fuori dal parquet di gioco: coach Piero Bucchi e il General Manager/Direttore sportivo Alessandro Giuliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrambi protagonisti di tantissimi successi con la New Basket Brindisi: dal 2011 al 2016 per coach Piero Bucchi e dal 2011 al 2018 per Alessandro Giuliani (interrotta dall’esperienza a Verona nella stagione 2012/13). Un percorso importante di vita, prima umano che professionale. I due super ospiti saranno a disposizione dei tanti utenti per rispondere alle domande in diretta Instagram, moderati dall’allenatore, nonché presentatore d’eccezione, Frank Vitucci. L'appuntamento per venerdì 1 maggio a partire dalle ore 18:00 in diretta sull’account Instagram @happycasabrindisi e @frankvitucci.