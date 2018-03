Campionati e torneo internazionale: agenda fitta per il Circolo tennis

BRINDISI - Attività su attività prosegue senza sosta la stagione sportiva del Circolo Tennis Brindisi, che entra nel vivo con l’avvio dei campionati a squadre e il “Torneo Internazionale Under 14 Maschile e Femminile”, tappa importante del circuito Tennis Europe.

Nuovi progetti, obiettivi ed ambizioni: si tratta di mesi intensi appena trascorsi e che verranno per il club brindisino, visto il fitto calendario di iniziative messo a punto da dirigenti e tecnici con la partecipazione di decine di atleti.

Torneo regionale a Latiano

Un successo il Torneo Regionale Under 10, 12, 14, 16, disputato sui campi del Circolo Tennis di Latiano cui, tra gli altri, hanno partecipato quindici atleti del sodalizio brindisino, incassando ottimi risultati. Quattro, infatti, le finali disputate da Giorgia Camilleri (under 10 femminile), Cristiano Trabacca (under 12 maschile), Francesco Nigro, vincitore del derby brindisino contro Riccardo Desolda (under 14 maschile), Marianna Piscopiello, anche lei vincitrice della finale tutta biancazzurra contro la compagna Maria Clelia Poli (under 14 femminile). Buono il piazzamento di Irene Gatti e Manuel Flores, rispettivamente semifinalisti dell’under 14 femminile e dell’under 16 maschile.

Racchette di classe

Sabato prossimo, 10 marzo, giunge al termine “Racchette di Classe”. Si tratta di un progetto che, promosso dalle federazioni italiane tennis, tennistavolo e badminton, in collaborazione con il Circolo Tennis Brindisi, è stato sviluppato in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel dettaglio l’iniziativa, frutto della sinergia tra i tre sport di racchetta, è stata rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie brindisine coinvolte nel progetto (Comprensivo - Centro, Calò, Collodi) e realizzata attraverso attività curricolari ed extracurricolari.

Campionati a squadre

Sono quattro i campionati a squadre cui il Circolo Tennis Brindisi, con altrettante squadre in gara, ha scelto di partecipare. Tutti si svolgeranno con la formula del girone all’italiana nella prima fase, cui seguiranno playoff o playout che si disputeranno in base al piazzamento nella classifica finale al termine della stagione regolare.

Ad inaugurare la stagione sportiva 2018, la squadra di serie C del Circolo Tennis Brindisi che, domenica scorsa (4 marzo), ha fatto il suo esordio nel campionato regionale imponendosi sulla formazione del Country Club Molfetta per 4-2. Un buon risultato e un successo da mantenere centrando l’obiettivo del bis di vittorie. Domenica prossima (11 marzo), a partire dalle ore 9, infatti, è in programma la seconda giornata e la prima gara casalinga contro la Polisportiva Giannoccaro di Monopoli, reduce dalla vittoria contro il Circolo Tennis Barletta.

È previsto, invece, per domenica 15 aprile, l’inizio del campionato nazionale di serie B maschile. A tal proposito, vale la pena evidenziare la partecipazione, tra gli altri, del polacco Maciej Rajski (classifica 2.2, ranking ATP 575) e dello spagnolo Fernando Bogajo Fernandez (classifica 2.4, ranking ATP 920), tesserati per il Circolo Tennis Brindisi.

Seguiranno i campionati regionali di serie D1 maschile e serie D1 femminile la cui data di inizio è ancora da definire.

Torneo internazionale

Come ogni anno, sono già in corso i preparativi per il “Torneo Internazionale Under 14 Maschile e Femminile” che, tappa importante del circuito Tennis Europe, giunge alla sua settima edizione. Un evento di altissimo livello agonistico che avrà luogo sui campi del Circolo Tennis Brindisi dal 28 aprile al 5 maggio 2018 con la partecipazione di atleti italiani e stranieri provenienti dai più importanti circuiti tennistici d’Europa e considerati attualmente future promesse del tennis mondiale.

«Prosegue l’attività – afferma il direttore Carlo Faccini - inserita nella programmazione che abbiamo definito ad inizio stagione. Tra gli obiettivi principali c’è sicuramente quello di potenziare la scuola tennis (riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis Top School, ndr) e di continuare a fare bene, migliorando sempre di più. Da qui ai prossimi mesi saremo impegnati nei campionati a squadre in tutte le categorie: ci crediamo molto avendo allestito, tra le altre, un’ottima squadra di serie B con i tesseramenti di un polacco e uno spagnolo, entrambi giocatori Atp. Stiamo già lavorando per organizzare il Torneo Internazionale Under 14 Maschile e Femminile, ormai appuntamento consolidato nel nostro circolo. Siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad oggi e andiamo avanti con impegno e passione nel segno della continuità».

Gallery