Campionati italiani assoluti di Kata: sul podio anche la Metropolitan Karate

BRINDISI - Week-end con numeri da capogiro a Lido di Ostia (Roma) per i campionati italiani assoluti di Kata maschili e femminili, a conferma che l’entrata del Karate alle olimpiadi sta facendo aumentare i numeri: nella categoria maschile 120 atleti a rappresentanza di 79 società e nella femminile 87 atlete e 65 società.

La Metropolitan Karate Brindisi presente all’evento d’elitè dell’anno con ben 5 atleti, 4 qualificati durante la fase regionale e Samuel Stea qualificato di diritto perché bronzo nel 2017. E bronzo è stata anche la medaglia conquistata quest’anno dall’atleta brindisino allenato dai tecnici federali Francesco Zonno e Danilo Spagnolo che, nonostante una concorrenza agguerritissima, è riuscito a vincere i primi 5 incontri eliminatori per poi cedere in semifinale con Mattia Busato, colui che poi risulterà essere il campione italiano 2018. Nella finalina per il terzo posto però Stea non lascia dubbi alla cinquina arbitrale che confermava la bravura del talento brindisino.

Buona anche la prestazione dei compagni di società Recchia Luigi, Spinelli Stefano e Delli Ponti Andrea che con il loro 11° piazzamento hanno contribuito a far conquistare il terzo gradino del podio per Società alla Metropolitan. Nella gara femminile, eccellente prestazione di Marrazza Milena che, con tre incontri disputati e con il ripescaggio per il bronzo sfiorato per un soffio, risulta essere la migliore delle atlete pugliesi in gara. Prossimo appuntamento per la Metropolitan sarà venerdi 2 marzo alla Premier League di Salisburgo in terra Austriaca.

