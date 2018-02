Campionati italiani di tiro con l'arco: in gara anche atlete del Brindisino

Anche quest’anno gli arcieri “Amici di Reno” parteciperanno ai campionati italiani di Tiro con l’Arco “Indoor 2018” che si svolgeranno a Rimini il 24 e il 25 febbraio prossimi nei padiglioni B5-D5 di RiminiFiera, abbinati al 4° “Italian Challenge” internazionale per le divisioni arco olimpico, nudo e compound. L’associazione sampietrana, diretta dai maestri Cosimo Renna (due volte campione italiano) e Romeo Liaci, parteciperà con due squadre per la Divisione Arco nudo.

Thais Ginevra Maggio (13 anni), Giulia de Leo(11 anni) e Angela Evangelista (12 anni, già medagli di bronzo) per la categoria “Ragazze”. Le 3 gemelle, Emanuela, Francesca e Sara Caramuscia (14 anni, Sara già medaglia d’oro e Francesca medaglia d’argento) per la categoria allieve e una “new entry” nell’associazione, Silvia Bruno (18 anni) per la categoria “Juniores”.

Da quanto si legge sul sito della federazione italiana di tiro con l’arco, alla rassegna tricolore “risultano iscritti complessivamente 954 arcieri (nel dettaglio: 456 nella specialità arco olimpico o ricurvo, 249 nella divisione compound e 269 nell’arco nudo), numero record di partecipanti appunto, con un incremento di 34 atleti rispetto al 2016, quando i Campionati Italiani indoor si disputarono sempre in riva all’Adriatico, e ben 120 adesioni in più rispetto allo scorso anno, quando l’appuntamento venne organizzato a Bari”.

“Un dato significativo, al quale va aggiunto poi il numero di tecnici e accompagnatori (stimabile attorno alle cinquecento persone), che porterà con ogni probabilità a superare le 1500 presenze nelle tre giornate riminesi, oltre ad almeno duemila visitatori nell’arco della manifestazione, a conferma che si tratta di un evento di rilievo anche sul fronte del turismo sportivo”.

