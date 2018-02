Campionati italiani di Tiro con l'arco, sul podio anche gli "Amici di Reno"

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo le medaglie di oro, individuali e a squadre conquistate con le sorelle Sara, Emanuela e Francesca Caramuscia ai Campionati Italiani indoor di Bari dello scorso anno, gli Arcieri Amici di Reno si confermano ai vertici italiani nella divisione Arco nudo. Sabato scorso, a Rimini, si sono tenuti i Campionati Italiani Indoor 2018. Nella gara, che contava circa 950 partecipanti provenienti da tutta Italia, gli Arcieri Amici di Reno hanno conquistato ben tre medaglie d'oro, due d'argento ed una di bronzo.

Sara Caramuscia ha conquistato la medaglia d'oro nella classe allieve, mentre Angela Evangelista, a solo 12 anni, ha conquistato due medaglie d'oro nella classe ragazze: una individuale e, insieme a Maggio Thais e Giulia De Leo, una a squadre.

Le due medaglie d'argento sono andate a Emanuela Caramuscia, allieva individuale e, insieme alle sorelle Sara e Francesca, allieve a squadre. La più piccola Giulia De Leo, a solo 11 anni ed alla sua prima partecipazione ad un campionato italiano, ha sbalordito tutti conquistando una bellissima medaglia di bronzo nella classe ragazze riservata ad atleti fino ai 14 anni di età. A completare la compagine Silvia Bruno, nella classe juniores che alla sua prima partecipazione si è piazzata al 9° posto.

Inutile sottolineare la soddisfazione dei tecnici della società Cosimo Renna, più volte campione italiano, e Romeo Liaci per i prestigiosi risultati raggiunti dalle loro fantastiche ragazze. Per quanti fossero interessati ricordiamo che sono sempre aperte le iscrizioni per i corsi di avviamento alla pratica del tiro con l'arco tenuti da Istruttori Federali; tutto l'occorrente per iniziare è fornito gratuitamente dall'associazione Arcieri Amici di Reno.

Gallery