Campionati pugliesi di Indoor Rowing, a Brindisi attesi oltre 300 atleti

BRINDISI - Tutto pronto per i campionati pugliesi di Indoor Rowing in programma domenica 25 novembre nella palestra cittadina Palazumbo organizzati dal Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi.

L’evento vedrà in gara oltre 300 atleti che si contenderanno il titolo di campione regionale sul remoergometro nelle varie categorie tra le quali anche quella del para-rowing. Le gare avranno inizio alle ore 8,30 e si disputeranno per l'intera mattinata.

Un maxi schermo collegato ai remoergometri utilizzati per la competizione permetterà a tutto il pubblico di seguire la gara e di incoraggiare i propri beniamini. Una gara di altissimo livello che vedrà la presenza di una serie di atleti più volte medagliati.

La categoria senior vedrà in gara il brindisino campione italiano Daniele Crastolla del Gruppo spotivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi , medaglia di oro ai Campionati di coastal rowing a Mondello in Sicilia e a Candia nel Campionato Master.

L’indoor rowing, in continua crescita oltre che strumento di allenamento a secco per tutti gli atleti del canottaggio è ormai da tempo complementare al fitness. Un appuntamento quindi da non perdere sia per gli amanti del canottaggio che per gli appassionatui di fitness