Campionati studenteschi 2018, gli studenti brindisini si preparano per il Duathlon

BRINDISI - Federazione Italiana Triathlon, dopo aver effettuato un ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo ordine, ha dato al via alle prove pratiche in preparazione ai Campionati Studenteschi di Duathlon.

Attraverso la collaborazione dei tecnici dell'ssociazione sportiva Triathlon Junior Brindisi, gli alunni delle scuole medie e superiori del Brindisino sono impegnati in allenamenti propedeutici al Triathlon.

Il Triathlon è una sport multidisciplinare dove si percorre una distanza di gara con tre modalità diverse, eseguite in successione tra loro e senza soluzione di continuità: si nuota, si pedala in bici e si corre. Nel Duathlon, invece, il nuoto iniziale viene sostituito da una frazione di corsa per cui la successione diventa: si corre, si pedala in bici, si corre.

L’iniziativa mira a scoprire nuovi talenti oltre che ad aiutare i singoli istituti a selezionare gli alunni che avranno l’onore di rappresentare la propria scuola nella Finale Regionale di Duathlon dei Campionati Studenteschi 2018, manifestazione che si terrà a Brindisi il prossimo 23 marzo presso il Campo Scuola di Atletica Leggera “Lucio Montanile”, in contrada Masseriola.

Rappresentative delle scuole medie di Lecce, Taranto, Bari, Foggia e Brindisi si contenderanno i posti disponibili per partecipare alla finale Nazionale che si terrà a Porto Sant’Elpidio a fine maggio.