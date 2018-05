Campionati universitari, taekwondo: medaglia d'oro per Attilio Ventola

Attilio Ventola ancora sul gradino più alto del podio. Il giovane talento della Taekwondo Gold Team di Brindisi del Maestro Marco Cazzato si laurea campione italiano Universitario 2018 nella sua 72^ edizione tenutasi nella città di Campobasso.

Ventola partecipa per il Centro Universitario Sportivo di Bari essendo iscritto al primo anno di scienze delle attività motorie e sportive, un eccellente campionato per lui aggiudicandosi tutti e quattro gli incontri disputati e confermando la sua stoffa da campione.

Il maestro Marco Cazzato si dice molto soddisfatto per l’ennesimo traguardo tricolore, ringraziando oltre all’atleta per la medaglia conquistata anche i tecnici del Cus Bari, Maestro Antonio Danisi ed il consigliere nazionale Giuseppe Dellino che lo hanno seguito ed accompagnato in questa trasferta vittoriosa.