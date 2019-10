Campionato tricolore canottaggio, il Rowing Club conquista il bronzo

BRINDISI- L’equipaggio del Rowing Club formato da Luca Manetta, Elio Narcisi, Francesco Aprile, Gennaro Scala, Giuseppe Coverta, Giorgio Cascone, Alberto Capasso, Salvatore Rapicano, e dal timoniere Leonardo Bellucci, ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani di canottaggio in tipo Regolamentare, categoria Master B.

Circa 650 atleti in rappresentanza di 67 società da tutta Italia hanno invaso nel weekend Bardolino e il suo tratto di lago di Garda per l’edizione 2019 dei Campionati Italiani in Tipo Regolamentare. Un evento molto atteso, che ha visto la bellezza di 270 equipaggi, tra cui anche il Gruppo sportivo “Carrino” dei Vigili del fuoco di Brindisi, contendersi i titoli italiani in palio nelle categorie Junior e Senior, Ragazzi e Master.

«Solo per 17 centesimi abbiamo perso l’argento e per due secondi dall’oro. Ma ci rifaremo nei campionati di Genova l’anno prossimo» commenta l’impresa il presidente del Rowing Club Elio Narcisi.

