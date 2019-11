Basket, under 16: la Polisportiva Bozzano parte con un tre su tre

E’ iniziata un’altra stagione sportiva per una bella realtà del basket e lo sport brindisino, che porta con se, orgogliosamente, il simbolo della città di Brindisi. La Polisportiva Bozzano, le “guerriere” ancora allenate da coach Rosaria Balsamo, che hanno già iniziato il Campionato Under 16 con tre vittorie in altrettanti partite (una disputata in casa, due fuori).

Un progetto che va saldamente avanti, grazie ad uno staff tecnico – dirigenziale che tiene sempre conto dei valori sportivi e soprattutto umani, di condivisione e sinergia anche con altre realtà . In quest’ ottica, importante e significativa la collaborazione con le squadre femminili Basket Fasano e Cestistica Normanna.

Un roster che sicuramente darà enormi soddisfazioni in una stagione sportiva in cui , puntualmente, avranno un ruolo fondamentale e daranno il proprio contributo e supporto le famiglie, perché la Polisportiva Bozzano è una “ grande famiglia”. Il capitano Serena Stefano (che torna a giocare dopo un lungo stop dovuto ad un infortunio al menisco e crociato, grazie anche e soprattutto al lavoro di preparazione specifica portato avanti da Luciano Esperti), Angelica Semeraro e Giulia Savito ( Basket Fasano), Nicole Antonaci, Alessia Vitali, Greta Saponaro, Asia Ruggiero, Alice Turco (Cestistica Normanna), Marzia Carbonella, Luna Saponaro e Benedetta Barretta (Angelica Semeraro e Serena Stefano classe 2004 ).

Ma, come sempre, la Polisportiva , oltre ai Campionati di categoria, valorizza le proprie atlete anche attraverso la partecipazione a Tornei Nazionali e Interregionali . Dall’ 1 al 3 novembre, a Battipaglia, le nostre Alessia Vitali, Nicole Antonaci, Greta Saponaro e Asia Ruggiero partecipano al “Campania Felix “ con le azzurrine .

E come detto, al centro dei successi della Polisportiva, la grande sinergia tra l’intero staff tecnico – dirigenziale e le atlete. La Presidentessa Cristina Carone ( che sin da subito ha creduto nel nostro progetto), i dirigenti Nicola Binetti e Rino Carbonella, il responsabile del settore Mini Basket Mara Nimis, oltre naturalmente a coach Rosaria Balsamo. E un ringraziamento particolare va a Nuzzo Gioielli, importante sponsor che tra l’ altro ha messo a disposizione delle ragazze i completi. Prossimo appuntamento agonistico per le “ guerriere” Under 16, da non perdere, il big match di mercoledì prossimo contro Delfini Monopoli, al Palamelfi Brindisi.