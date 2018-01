Canottaggio, “Tricolore Master”: trionfa la brindisina Federica Romanelli

BRINDISI - Splendida vittoria di Federica Romanelli, atleta della Lega Navale di Brindisi, al “Tricolore Master” di Pisa, l’equivalente del Campionato italiano di fondo per la categoria Master, sulla distanza di 6.000 metri. L’atleta brindisina ha gareggiato come capovoga nell’otto misto master femminile, composto dalle società del Pro Monopoli, Pescara LA e Lega Navale di Brindisi, contribuendo in modo determinante alla vittoria finale dell’equipaggio.

Tantissimi complimenti a Federica, ben riconoscibile dalla sua capigliatura azzurra, come i colori della Lega Navale, per un risultato che ripaga il suo impegno in uno sport duro e spesso poco considerato come il canottaggio, oltre a confermare il prestigio di una Società che in questo sport da oltre quarant’anni offre ottimi risultati nel panorama dello sport Brindisino.

Un risultato che riempie di soddisfazione ed orgoglio l’intera Sezione di Brindisi della Lni ed in particolare il gruppo sportivo canottaggio con il suo allenatore Pasquale Libetta.