Cantine Due Palme ritorna in qualità di gold sponsor

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” ecco il leitmotiv che lega l’azienda vinicola “Cantine Due Palme” alla pallacanestro brindisina. Lo storico partner biancoazzurro, dopo un parziale e temporaneo anno sabatico, torna a investire nel progetto Happy Casa Brindisi, in qualità di Gold Sponsor per la stagione sportiva in corso.

Un legame ritrovato e rinforzato, che punta a costruire un progetto ancor più virtuoso tra due eccellenze pugliesi, nazionali ed internazionali nei propri settori. Quella di Due Palme è la storia di un sogno, la visione di un uomo, la terza generazione di una famiglia di vignaioli, che ha ereditato la cantina di famiglia e che ha investito passione e amore nella sua terra.

Queste le parole del dott. Angelo Maci, Presidente e fondatore: ”Dopo un anno di lontananza, il richiamo del basket, del legame forte col territorio della provincia, l’amicizia che mi lega al presidente Marino e la nuova programmazione presentatami dal direttore commerciale Fanigliulo, ci hanno spinto a ritornare a sposare il progetto della Happy Casa Brindisi. Siamo felici e orgogliosi di far ancora una volta parte di questa grande famiglia e speriamo che la nostra presenza possa portare ancora più entusiasmo ed energie al sodalizio biancazzurro”.

“Il ritorno delle Cantine Due Palme come Gold Sponsor per me e per tutti noi della New Basket Brindisi rappresenta il lieto fine di una fantastica avventura nata anni fa – spiega il Direttore Commerciale Andrea Fanigliulo – e interrotta solo momentaneamente lo scorso anno. A volte lo sport ci racconta delle storie splendide e questa è una di quelle. L’emozione del presidente Maci, l’entusiasmo dilagante delle figlie le dottoresse Antonella e Melissa e il grande lavoro della loro responsabile commerciale Italia ,la dott.ssa Di Fazio, hanno reso possibile questo grande accordo che ci gratifica sotto tutti i punti di vista. Conosciamo ormai tutti l’eccellenza dei loro vini, la grandissima qualità del prodotto e l’importanza del Brand “Due Palme” in Italia e in tutto il mondo e ritengo a ragion veduta che questa ritrovata partnership debba essere fonte di orgoglio e gioia per tutti gli amanti della pallacanestro brindisina”.