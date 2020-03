Tiro a segno. Paolo Monna, da Carovigno alle Olimpiadi di Tokyo 2020

CAROVIGNO - Esordio d'argento per la squadra senior ai campionati europei di Wroclaw. Protagonista assoluto di questa giornata di gare Paolo Monna, giovane di Carovigno appartenente all'arma dei carabinieri che ha centrato la quinta carta olimpica per la squadra azzurra nella specialità di pistola 10 metri uomini e la medaglia d'argento.

Reduce da una brillante carriera agonistica nella categoria junior, Paolo non ha deluso le aspettive in questo importante appuntamento ed ha disputato la finale con grande determinazione fino all'ultimo colpo, chiudendo dietro al russo Artem Chernousov. In terza posizione si è piazzato il turco Ismail Keles. Il sogno è solo all'inizio, la prossima, importante tappa saranno le olimpiadi di Tokyo nelle quali la città di Carovigno sarà degnamente rappresentata dal giovane campione Paolo Monna.