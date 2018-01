"Cartelli offensivi e lancio di acqua": nuova ammenda per la Happy Casa

BRINDISI – Il giudice sportivo ci va giù duro, ancora una volta, con la Happy Casa Brindisi. Al sodalizio di contrada Masseriola è stata inflitta un'altra ammenda da 2400 euro “per esposizione di cartelli offensivi prima dell'inizio della gara (contro Pistoia, ndr), per offese collettive frequenti, per lancio di acqua, colpendo; tutti comportamenti del pubblico ospitante nei confronti di un tesserato avversario ben individuato”.

Il tesserato avversario cui si fa riferimento è Yakhouba Diawara, il grande ex della partita, letteralmente subissato di fischi ogni volta che ha afferrato la palla. E’ lui il destinatario di uno striscione esposto in Curva al momento dell’ingresso in campo delle squadre, recante la scritta: “Who is Kooba’s Father (Chi è il padre di Kooba?)”. Lo stesso striscione era circondato da vari cartelli esibiti dai tifosi in cui, in risposta alla domanda ironica sulla paternità del giocatore, si leggeva: “me”, cioè io.

Il particolare comitato d’accoglienza riservato all’atleta francese trova la sua ragion d’essere nei deprecabili gesti di provocazione che lo stesso rivolse ai tifosi brindisini assiepati nel settore ospiti del palazzetto di Caserta, al termine di una partita disputata lo scorso anno, quando Diawara indossava la maglia del roster campano.

I tifosi biancazzurri non hanno mai dimenticato quella plateale provocazione e domenica scorsa si sono presi la loro rivincita, dando vita a una contestazione all'insegna dello sfottò (e di sonori fischi) che non è mai degenerata in episodi di violenza. Ma la giustizia sportiva della Fip è stata nuovamente inflessibile nei confronti della New Basket, dopo la squalifica del campo per una giornata sostituita con maxi ammenda da 12 mila euro comminata a seguito del match contro Cantù.