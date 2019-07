Champions League, regular season: le avversarie della Happy Casa

BRINDISI - L’urna di Ginevra questa mattina ha decretato le avversarie che la Happy Casa Brindisi incrocerà nel suo cammino europeo a partire dalla fase a gironi della Fiba Basketball Champions League 2019/20: Basket Zaragoza (Spagna), Besiktas Sompo Japan (Turchia), Happy Casa Brindisi, JDA Dijon (Francia), Neptunas Klaipeda (Lituania), PAOK (Grecia), Winner of Game 12 (Falco Szombathely/CSM CSU Oradea/Ventspils), Winner of Game 16 (Inter Bratislava/Fribourg Olympic/Telekom Baskets Bonn).

Alle sei squadre qualificate direttamente al primo turno si aggiungeranno i due team vincitori dei Qualification Rounds. Le 32 partecipanti sono divise in quattro gironi da otto squadre e, dopo le 14 gare di regular season tra girone di andata/ritorno, le prime quattro classificate accederanno ai Play- Offs. Il via alla regular season sarà il 15 ottobre, a breve verrà ufficializzato il calendario degli incontri. Gli ottavi e i quarti si disputeranno con serie al meglio delle tre partite. La Final Four è fissata nel weekend 1-3 maggio.

Il commento del General Manager Tullio Marino: “Una forte emozione poter partecipare a questa full immersion di due giorni a Ginevra presso la sede Fiba rinnovata in grande stile. Abbiamo respirato aria di grande basket, dall’organizzazione alle squadre partecipanti. Rappresentare qui la città di Brindisi è un onore, poterci sedere al tavolo con club europei prestigiosi e blasonati è un passo importante che abbiamo fortemente voluto e meritato sul campo. Il sorteggio ci ha messo di fronte a squadre di spessore quali Paok e Besiktas. Andremo a confrontarci con arene e mondi all’avanguardia da cui cercheremo di trarre il meglio dal punto di vista professionale e sportivo”.