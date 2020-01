Stadio Fanuzzi nel degrado: agibile solo la tribuna per Brindisi-Casarano

BRINDISI – Curva Sud e gradinata, con ogni probabilità, resteranno chiuse. Porte aperte solo in tribuna. Salvo ulteriori sviluppi, sarà agibile per metà lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi in occasione della partita Brindisi Fc-Casaranno in programma domenica prossima (19 gennaio), alle ore 15, per il campionato di Serie D. Il derby, sentitissimo fra le due tifoserie, avrebbe richiamato una buona cornice di pubblico sugli spalti del comunale dii via Benedetto Brin, ma improvvisamente è scoppiato il bubbone riguardante lo stato di degrado in cui versa il vecchio l'impianto, inteteressato da caduta di calcinacci.

Da quanto appreso, nei giorni scorsi è arrivata in questura una segnalazione corredata da foto su una serie di problematiche che affliggono la struttura. Ne è scaturita un’ispezione che ha confermato, di fatto, il contenuto della segnalazione, facendo emergere delle criticità che compromettono la sicurezza del Fanuzzi.

Il Comune di Brindisi a quel punto si è assunto l’impegno di completare entro sabato (18 gennaio) gli interventi del caso. A meno di 24 ore dalla partita, però, non ci sarebbero stati i tempi tecnici per autorizzarne lo svolgimento. Per questo il comitato provinciale sui pubblici spettacoli era orientato, da quanto appreso, a disporre la disputa del match a porte chiuse o in alternativa di rinviarlo. Tale ipotesi, al momento, è stata scongiurata grazie all’intervento del sindaco, che ha scritto al Gos (Gruppo operativo di sicurezza), proponendo di concentrare i lavori sulla tribuna centrale, in modo da rendere agibile almeno questo settore.

La ditta incaricata dall’amministrazione comunale è entrata in azione stamattina. Domani pomeriggio si svolgerà un sopralluogo in cui si farà il punto della situazione. Se non vi saranno controindicazioni, si darà il via liberà all’apertura della tribuna. Per quanto riguarda la presenza della tifoseria salentina, l'orientamento è quello di vietare la trasferta, chiudendo anche il settore di curva nord.

Di certo c’è che i nodi, ormai, sono arrivati al pettine. Non è un mistero che da anni lo stadio versi in condizioni di degrado, come dimostrato dalla caduta di calcinacci che interessa muro perimetrale, con l’ingresso monumentale lato via Benedetto Brin risalente al 1929. Gli attuali spalti vennero realizzati nel 1986. Da allora, evidentemente, non sono mai stati effettuati adeguati interventi di manutenzione straordinaria.

L'assessore Pinto: "La società ci venga incontro"

“Dopo la partita contro il Casarano – spiega a BrindisiReport l’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto – il Brindisi è atteso da due trasferte consecutive. L’impegno dell’amministrazione comunale è di approfittare di questo periodo per mettere tutto a posto, ma si chiede alla società di venirci incontro”.

A tal proposito l’assessore ricorda che l'esposizione debitoria accumulata, negli anni, dalla società per il mancato pagamento del ticket per l’utilizzo dell’impianto aveva portato a un accordo in virtù del quale il sodalizio biancazzurro avrebbe dovuto farsi carico dei lavori di restyling del manto erboso e del muro di cinta, alleggerendo così la situazione debitoria. “Ma ad oggi – afferma ancora Pinto – non ci è ancora stato attestato che questi lavori, a parte quelli riguardanti il manto erboso, siano stati effettuati”.