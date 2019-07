Taekwondo: oro al brindisino Mattia Martina al torneo "Grecìa Salentina"

BRINDISI - La sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi capitanata dal tecnico Massimiliano Martina, ha partecipato alla quinta edizione del torneo internazionale di taekwondo “Grecia Salentina” che si è svolta a Martano (Lecce) dal 5 al 7 Luglio, e che ha visto la partecipazione di circa 1500 atleti tra Cadetti, Junior e Senior provenienti da tutta Italia e dall’estero. La squadra delle Fiamme Oro ha partecipato con ben 8 ragazzi, conquistando 5 medaglie.

Medaglia più preziosa per Mattia Martina nella categoria -87 Senior. Mattia, atleta di grande spessore tecnico e carisma, si è imposto senza troppa fatica anche contro i grandi della categoria senior, nella quale si è voluto misurare, pur essendo ancora Junior. A soli 16 anni, Martina sta scalando posizioni importanti nel taekwondo. Basti pensare che su due incontri disputati, uno lo ha vinto per ko tecnico e il secondo con uno scarto di 18 punti sull’avversario, più alto di lui circa 20/30 centimetri. E, ciliegina sulla torta, in settimana è arrivata la convocazione al raduno della nazionale juniores, nella categoria 78 chilogrammi, che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 luglio.

Due argenti sono andati rispettivamente a Matteo Nocera (-55 Junior cinture nere) e Federico Maiello (-68 colorate). Medaglie di bronzo ad Aurora Romano (cat -53 senior) e Shakira Dell’Anno (-59 Junior). Riccardo Sabatelli, che a 20 secondi dal termine della gara era in vantaggio sull'avversario, perde per somma d’ammonizioni. Gabriele Tateo ha disputato un buon incontro, ma purtroppo non ha passato il turno.