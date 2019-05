BRINDISI - Il club ‘Città di Brindisi’ di Via Mameli nel centro di Brindisi organizza pullman per il play off per il salto di categoria in D. Per informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede del club o chiamare Mimino Andriani al numero 339/2725363.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!