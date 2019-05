Vitucci: "Sarà derby vivace e intenso, ce lo giocheremo a viso aperto"

BRINDISI – Coach Vitucci stempera i toni alla vigilia del derby del Sud che domenica prossima (palla a due alle ore 20,45, diretta su Eurosport Player) ) vedrà impegnata la Happy Casa Brindisi sul parquet della Scandone Avellino, nel penultimo atto della regular season. Il tecnico dribbla un’eventuale polemica con il coach del roster irpino, Massimiliano Maffezzoli, che in conferenza stampa, a proposito della sconfitta rimediata contro Brindisi nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia, ha dichiarato: “Ho tanti amici lì, a Firenze mi esultarono davanti: spero di restituirgliela domenica".

"Da irresponsabili accentuare i toni"

Nella sala “Antonio Corlianò" del PalaPentassuglia, nel giorno in cui l’indimenticato presidente dal 2004 al 2010 della New Basket avrebbe festeggiato il suo 74esimo compleanno, Vitucci commenta così le dichiarazioni del suo collega, già vice di Sacchetti sulla panchina della New Basket: “Non so cosa abbia voluto intendere Massimo Maffezzoli con le sue dichiarazioni. Non si gioisce contro gli altri ma per sé stessi – sottolinea Frank Vitucci - nessuno ha pensato a sorridere per altri motivi a Firenze. Questo è lo sport e gli auguro eventualmente di gioire per sé e non contro Brindisi. Accentuare i toni è da irresponsabili, non è una guerra o un dramma la partita di domenica. Ci saranno due squadre che si sfideranno a viso aperto, in modo sfrontato per giocarsi un obiettivo importante e suggestivo come l'accesso ai playoffs”.

Due punti per la qualificazione ai playoff

Meglio allora concentrarsi sul campo di gioco, considerata l’importanza della posta in palio. La Happy Casa, reduce dalla vittoria contro Trieste, è a caccia di una vittoria che le darebbe la certezza matematica della qualificazione ai playoff e metterebbe in cassaforte il quarto posto, insidiato dalla stessa Trieste e da Trento, distanti due lunghezze dai biancazzurri. La Scandone, ottava a pari punti con Cantù e Varese, non può fallire, perché un ulteriore passo falso, dopo il ko rimediato domenica scorsa a Milano, allontanerebbe il pass per il post season.

“Brindisi e Avellino sono piazze simili per attaccamento alla squadra, identità del territorio che rappresentano e mentalità di vivere la pallacanestro h24 – spiega il coach biancoazzurro - nel bene e nel male. Sarà una partita vivace e intensa, come lo sono state le precedenti sfide stagionali tra precampionato, regular season e Coppa Italia. Il quarto di Final Eight probabilmente è stato l’incontro più emozionante e vibrante dell'intera manifestazione. Tutto si dovrà concentrare sul rettangolo di gioco e le tifoserie dovranno onorare lo spettacolo, come già avvenuto a Firenze quando si mostrarono esemplari per calore e passione colorando la città e il palasport intero".

La spinta dei tifosi brindisini

Anche domenica i tifosi brindisini saranno presenti in gran numero al PalaDelmauro: “Conteremo anche questa volta sulla spinta del nostro pubblico, sempre presente e numeroso pur in trasferta”.

Chiusura finale sulla situazione legata all’infermeria e alla possibilità di intervenire sul mercato: “Ho una squadra vera che in alcuni frangenti devo anche frenare per troppo impeto e volontà ma le difficoltà quotidiane nel lavoro in palestra ci sono e sono evidenti a causa di alcuni problemi di affaticamento muscolare. Ho chiesto al club di provare a trovare un rinforzo per l’eventuale post season in modo da renderci ancor più competitivi. Il club si sta adoperando – conclude l’allenatore della Happy Casa - non è certamente un pensiero predominante e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.