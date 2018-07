Colpaccio Dinamo: il forte centro Abdul Ahmed è un giocatore bianco azzurro

BRINDISI - È Abdul Sabour Ahmed il nuovo centro della Dinamo Basket Brindisi. La dirigenza bianco azzurra ha messo a segno un vero e proprio colpaccio firmando a sorpresa l’ex giocatore di Cal Bakersfield State (Ncaa)e Airino Basket Termoli.

Nato a Cardiff (Galles) ma di passaporto inglese “DoubleA” é un lungo di 208 cm e 109 kg di peso. Dopo aver iniziato a giocare a basket in Inghilterra, si trasferisce negli Usa dove inizia l’avventura in Ncaa con Oklahoma College per poi trasferirsi in California e vestire la casacca dei “Roadrunners”.

Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Airino Basket Termoli (C Gold) dove ha viaggiato ad una media di 14.9 pt e 10.8 rimbalzi a partita.

Nonostante la sua altezza, Abdi Ahmed é dotato di un ottimo tiro oltre l’arco dei tre punti.

E’ un giocatore molto atletico a cui piace correre in campo aperto ed è dotato di ottima tecnica individuale.

Un altro tassello importantissimo per lo scacchiere di casa Dinamo. Il roster per la stagione 2018/2019 prende sempre più forma: l’entusiasmo e la voglia di iniziare crescono sempre di più.