Colpaccio Dinamo, preso il pivot lituano Mikalauskas

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’arrivo del forte pivot classe 1985 Laurynas Mikalauskas, 205 cm per 108 kg. Mikalauskas, di passaporto lituano, ha iniziato la sua carriera nella Blue Ridge School, presso la higschool di Saint George, in Virginia (Usa).Dal 2005 al 2008 gioca nel prestigioso campionato Ncaa per il college della Virginia Cavaliers mentre, tra il 2009 e il 2010, gioca nel campionato greco. Sempre nel 2010 fa ritorno in Lituania per giocare nella Lega A con la maglia del Palanga e del Neptunas.

Nel 2013 gioca in Estonia con il Tarvas salvo poi tornare nuovamente in Lettonia con l’Alytaus e il Nevezis (Lega A).

Vanta alcune presenze anche nel campionato belga e cecoslovacco.

Ha già giocato nel campionato italiano con il Valle d’itria Martina Franca in serie C dove ha un high di 25 punti in una gara. Laurynas è un centro molto forte e potente fisicamente con ottimi movimenti spalle a canestro. Non disdegna il tiro dall’arco anche se ha nella forza fisica il suo punto di forza. Specialista nella cattura dei rimbalzi sia difensivi che offensivi che spesso traduce in punti realizzati.

L’arrivo di Mikalauskas rappresenta l’ennesimo sforzo della società per premiare l’affetto degli sponsor, dei tifosi e di tutti i possessori della tessera #amicidelladinamo che hanno dato credito al nostro sodalizio. Inoltre, con questo nuovo giocatore, la “matricola terribile” Dinamo Brindisi proverà a raggiungere l’obiettivo play off (servirebbe solo una vittoria) e, magari, provare a giocarsi con un roster più competitivo la poule promozione per la serie C.

Il giocatore lituano è già a disposizione di coach Santini e potrà esordire nel prossimo incontro interno della Dinamo Basket Brindisi di sabato 10 febbraio contro la Ciaurri Mesagne.