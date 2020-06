La Dinamo Basket Brindisi riparte: confermato l’intero staff dirigenziale

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi comunica con grande soddisfazione di aver riconfermato l’intero gruppo dirigente della precedente stagione. Si riparte quindi dal General Manager Dario Recchia, da sempre con la nostra società dove ha ricoperto, negli anni, gli incarichi di addetto stampa, di direttore sportivo e da tre stagioni quello di Direttore Generale.

Riconferma anche per il Direttore Sportivo Fabrizio Campagnoli, che porta in dote la sua passione e la sua profonda conoscenza per la pallacanestro regionale. Anche il team manager Fabrizio Guadalupi continuerà nel suo prezioso lavoro di collante tra la squadra e la proprietà e si occuperà, anche per il prossimo campionato, dell’ufficio stampa della società.

Gradita riconferma per il terzo anno consecutivo del Dirigente Accompagnatore Stefano Cino che continuerà nel suo prezioso lavoro che va oltre il suo specifico ruolo. Conferma anche per l’addetto agli arbitri Rosario Arcadio la cui competenza e il suo costante impegno con gli ufficiali di campo e gli arbitri è stato sempre apprezzato e riconosciuto da tutti. Infine, ma non per ultimo, Eugenio Francioso, con un passato da giocatore con la nostra maglia e team manager nella vittoriosa stagione 2017/18 conclusasi con la promozione in serie D. Attualmente ricopre il delicato ruolo di responsabile amministrativo e fiscale.

La Società, con la conferma dell’intero staff dirigenziale, ha voluto dare un segnale di continuità ad un gruppo che sin dal primo giorno ha dato prova di serietà, professionalità ed attaccamento al nostro club. Un impegno che ha visto in questi anni la Dinamo Basket Brindisi crescere e consolidarsi all’interno delle società dilettantistiche della Puglia. Ai nostri dirigenti va il più grande in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni sportive.