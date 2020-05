Contest di pugilato: pugili da tutta Italia rispondono all'appello del tecnico Guido

Decine di atleti di ogni regione stanno partecipando a un contest online di pugilato organizzato ddal tecnico federale Ferdinando Guido, della Pugilistica Rodio Brindisi, che vanta una esperienza decennale pugilistica con oltre 40 match.

Il club del tecnico Guido è presente a san Pancrazio Salentino, Veglie e Torre Santa Susanna con corsi di pugilato amatoriale e professionistico, sia per ragazzi che per ragazze. Il club è una succursale della storica palestra pugilistica Rodio di Brindisi diretta dal maestro Antonio Musio, ex pugile professionista.

Il sodalizio è sponsorizzato ufficialmente da Otri del Salento e Hsg italia, società rispettivamente operanti nel mercato vinicolo e nell’industria metalmeccanica.

Alcuni fra i pugili più noti che hanno partecipato al contest: Antonio De Vitis e Luca Capuano (Pugilistica Rodio di Brindisi), Matteo Azzali (Ssd Kid Saracca di Parma), Antonio Santoro (Team Santoro di Lecce), i fratelli Giuseppe e Antonio Carafa (Bebox di Copertino).