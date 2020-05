Contest di pugilato: pugili da tutta Italia rispondono all'appello del Boxing Club Sps

Decine di atleti di ogni regione stanno partecipando a un contest online di pugilato organizzato dalla Boxing Club Sps, società di San Pancrazio Salentino diretta dal tecnico federale Ferdinando Guido, che vanta una esperienza decennale pugilistica con oltre 40 match.

La Boxing club Sps è presente a san Pancrazio Salentino, Veglie e Torre Santa Susanna con corsi di pugilato amatoriale e professionistico, sia per ragazzi che per ragazze. Il club è una succursale della storica palestra pugilistica Rodio di Brindisi diretta dal maestro Antonio Musio, ex pugile professionista.

Il Boxingclub è sponsorizzato ufficialmente da Otri del Salento e Hsg italia, società rispettivamente operanti nel mercato vinicolo e nell’industria metalmeccanica.

Alcuni fra i pugili più noti che hanno partecipato al contest: Antonio De Vitis e Luca Capuano (Pugilistica Rodio di Brindisi), Matteo Azzali (Ssd Kid Saracca di Parma), Antonio Santoro (Team Santoro di Lecce), i fratelli Giuseppe e Antonio Carafa (Bebox di Copertino).