Happy Casa Brindisi arruola il "lungo" che serve al nuovo roster

BRINDISI - Indiscrezioni confermate: arriva dalla Grissin Bon Reggio Emilia ad aumentare l’impatto il roster di Frank Vitucci un giocatore di grande fisicità, l’altoatesino Raphael Gaspardo, 2,07 metri per 100 chili, tecnicamente un’ala forte. Contratto di un anno con Happy casa Brindisi, per Gaspardo, 26 anni, di Bressanone, resciuto nel vivaio della Benetton Treviso, con cui è diventato campione d’Italia Under 19, ed esordio in prima squadra in serie A nel 2011-12 allenato da coach Sasha Djordjevic.

Passato alla Vanoli Cremona per il biennio 2015-2017, nella stagione 2017-18 veste la canotta di Pistoia, vivendo la migliore annata della sua carriera in Lega A realizzando 10.2 punti 3.5 rimbalzi in 25 minuti di media a partita tirando con il 50.8% da due. Nell’ultima stagione come già detto ha disputato il campionato di serie A con la Grissin Bon Reggio Emilia chiudendo la regular season con 29 partite disputate a 6.2 punti e 3 rimbalzi di media tirando con il 53.8% da 2 e il 30% da 3.

Gaspardo ha indossato la maglia azzurra della Nazionale in tutte le categorie giovanili, partecipando agli Europei Under 18 del 2011 in Polonia. A febbraio 2018 è stato convocato in nazionale maggiore da coach Sacchetti per prendere parte all’incontro di qualificazione alla FIBA World Cup 2019 Italia-Olanda.

“Diamo il benvenuto a Raphael con la certezza che saprà mettere al servizio della squadra tutte le sue qualità. Duttile ed atletico, Gaspardo sono sicuro che avrà la possibilità di vivere una stagione importante facendo coincidere gli obiettivi di squadra con il miglioramento individuale”, dice Simone Giofrè. “Sono davvero felice della mia scelta - dichiara Raphael Gaspardo - cercherò di sfruttare al meglio questa opportunità qui a Brindisi. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lo staff e i miei compagni da metà agosto per raggiungere i nostri obiettivi stagionali”.