Qualificazioni EuroBasket: nella long list Fiba anche Matteo Spagnolo

BRINDISI - C’è anche Matteo Spagnolo, grande promessa brindisina del basket che sta bruciando le tappe nella cantera del Real Madrid, fra i 24 giocatori inseriti dal coach Meo Sacchetti nella lista dei pre convocati, in vista delle prima finestra di qualificazioni al campionato europeo di basket 2021 (EuroBasket 2021), in programma fra il 17 il 23 febbraio.

Nato nel 2003, ruolo play, Spagnolo è stato ingaggiato nell’estate 2018 dai blancos ed è un punto fermo delle rappresentative azzurre giovanili. Fra i 24 pre selezionati figurano anche due giocatori della Happy Casa. Si tratta di Raphael Gaspardo e di Luca Campogrande. Nei prossimi giorni si ridurrà a 16 la lista di giocatori che parteciperanno al raduno di Napoli.

Il primo impegno è in programma il 20 febbraio al PalaBarbuto di Napoli, dove gli azzurri affronteranno la Russia di coach Bazarevich (ore 20.30, diretta su Sky Sport). Il 23 febbraio, l’Italia incontrerà l’Estonia (ore 18.00 italiane, diretta su Sky Sport).

Gli azzurri partecipano alle qualificazioni senza figurare in classifica, in quanto uno dei quattro fironi della Fiba EUroBasket 2021 verrà disputato a Milano.

I preconvocati

Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Nicola Akele (1995, 203, A, Vanoli Cremona)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

Luca Campogrande (1996, 198, G, Happy Casa Brindisi)

Leonardo Candi (1997, 191, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia)

Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Pompea Fortitudo Bologna)

Simone Fontecchio (1995, 203, Grissin Bon Reggio Emilia)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Gentile (1992, 201, G, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spa)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’Longhi Treviso)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)