Polisportiva Bozzano: tre atlete convocate nella nazionale under 15

Una grande soddisfazione, motivo di orgoglio, per una realtà sportiva, è proprio quella di valorizzare maggiormente i propri atleti, fornendo, anche e soprattutto, occasioni di “ ulteriori palcoscenici”, dove evidenziare sempre più le capacità , continuare il percorso di crescita.

Grande soddisfazione ed orgoglio, in queste ore, per la Polisportiva Bozzano Basket Brindisi , la convocazione di tre sue atlete per un importante Torneo. Nelle giornate dal 13 al 15 settembre, Alessia Vitali, Greta Saponaro, Nicole Antonaci, faranno parte del roster delle azzurrine Under 15 Puglia al Gran Galà dell’ Umbria, dove si confronteranno con le pari età Umbria , Marche e Abruzzo.

E’ un risultato importante per tutta “ la famiglia” e l’ intero staff tecnico dirigenziale della Polisportiva, frutto di enormi sacrifici, spirito di condivisione, la consapevolezza che bisogna sempre consolidare un virtuoso “percorso di crescita agonistico, tecnico, morale” avviato da diverso tempo, con grande determinazione. Il lavoro fatto bene, con professionalità e non solo, ripaga sempre.

La partecipazione di queste tre atlete ad uno dei più importanti tornei nazionali rappresenta sicuramente uno stimolo in più per far bene negli imminenti Campionati Under 14 e Under 16 e nella preparazione che già iniziata lo scorso 2 settembre.