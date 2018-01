Un corso anche per i genitori dei bambini del mini-volley

SAN VITO DEI NORMANNI - E se sotto rete ci andassero anche i genitori dei bambini del corso di mini-volley, quelli che ancora non hanno perso la voglia di tenersi in forma? La originale proposta arriva dalla scuola di pallavolo San Vito Volley Latino, che per dare il via alla nuova iniziativa ha bisogno di arruolare almeno otto tra papà e mamme che si sono già cimentati da giovani con questo sport, ma anche esordienti assoluti disposti a verificare come e quanto si lavori con la palla e senza. La proposta della responsabile tecnica della Volley Latino Asd, Rosa Hechavarria, ex nazionale cubana, prevede una prima fase di una sola seduta settimanale il lunedì sera dalle 20,30 alle 22. Poi si vedrà come andare avanti. Per prenotarsi, bisogna contattare la Hechavarria e preparare scarpette e pantaloncini (e dare un taglio deciso alle trasgressioni delle feste di fine anno).