Lesioni nello sport e riabilitazione: corso formativo

BRINDISI - Si terrà sabato 9 febbraio presso il centro medico Sant'Anna di Lizzano il corso dal titolo "Lesioni da sport: plasticità dei tessuti di sostegno e riabilitazione". Il corso sarà tenuto da fisioterapisti con provata esperienza in ambito sportivo ed è dal frutto del confronto delle proprie esperienze e dei vissuti lavorativi in squadre di calcio, basket, volley ed in tornei di tennis a carattere nazionale e internazionale.

Il gruppo è coordinato nell'organizzazione di questo corso da Salvatore Piscopiello fisioterapista e allenatore di calcio "Uefa B" e composto da Albero Panna fisioterapista e preparatore atletico, Roberto Pichero Fisioterapista, specializzato in Fisioterapia sportiva, Francesco D'aprile Fisioterapista e Preparatore Atletico, Renato Rausa fisioterapista, specializzato in fisioterapia sportiva e Davide Cavallo fisioterapista e osteopata. Il costo del corso è pari a 80 euro ( 70 euro per gli allievi del cor-so triennale di laurea in fisioterapia) e assegna 12 crediti ai partecipanti ed è suddiviso in 10 ore comprendenti sia parte teorica che pratica. Il consiglio è di affrettarsi nelle iscrizioni che verranno chiuse appena raggiunto il numero limite per attivare il corso. L'iscrizione al corso potrà avvenire in-viando la scheda di partecipazione unitamente al bonifico intestato a : Centro medico Sant'Anna

Iban: IT84T0306916099100000003019. Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo per l'attivazione del corso, il Centro Medico S. Anna provvederà al rimborso dell intera quota versata. Per info cmrsantanna@libero.it o chiamare : 0832-654665 oppure 3245311043 Centro Medico S.Anna.