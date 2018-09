Happy Casa, arriva la decima vittoria. Ma domenica c'è l'Armani

MADDALONI - Happy Casa Brindisi coglie la decima vittoria al decimo incontro di preseason in conclusione del "IX Trofeo Irtet", disputatosi al PalaCaliendo di Maddaloni contro la Sidigas Avellino, battuta 107-103 dopo un tempo supplementare. Una partita tiratissima in cui la Happy Casa ha dominato per quasi 40 minuti con un massimo vantaggio di il massimo vantaggio di +15 nel terzo quarto, guiadata da un Banks in grande spolvero (di 20 punti il suo score).

Ma la Sidigas si è dimostrata un osso duro, rimontando a suon di triple firmate Filly, gungendo poi a sorpassare i brindisini con Cole (92-94 a 11" dalla fine). Happy Casa da brivido, però, che grazie a John Brown, in dubbio alla vigilia e autore di 18 punti, pareggia: prima un rimbalzo offensivo, seguito da un due su due dalla lunetta per il 94-94 di fine tempo regolamentare. All'overtime Chappell incrementa sino a 22 punti il bottino personale, e Brindisk resta imbattuta anche nell'ultimo match di preseason.

Domenica sarà un'altra storia. Nel pomeriggio il team di Frank Vitucci è atteso sul parquet dai campioni d'Italia, nonchè vincitori della Supercoppa Italiana. dell'Armani Exchange Milano. Si comincia con una prova del fuoco, e il precampionato è già alle spalle.

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-Sidigas Avellino: 107-103 d.t.s.

Parziali: (19-19; 52-40; 77-66; 94-94; 107-103)

Happy Casa Brindisi: Banks 20, Brown 18, Rush 11, Gaffney 10, Zanelli 6, Moraschini 6, Clark 10, Cazzolato 4, Chappell 22, Wojciechowski ne, Taddeo ne, Ianuale ne. All.: Vitucci.