Inaugurato al Ct De Guido di Mesagne il Palatennis "Alberto Guarini"

MESAGNE - Nei giorni scorsi è stato inaugurato formalmente il Palatennis “Alberto Guarini” nell’ambito del Circolo Tennis “Dino De Guido” di Mesagne, ormai sodalizio d’eccellenza del tennis pugliese. L’intitolazione della nuova struttura al giovane Alberto Guarini ha un profondo significato soprattutto affettivo oltre che culturale e sociale. Il 29 maggio del 1985, allo stadio “Heysel” di Bruxelles, nella tragedia causata dagli hooligan inglesi prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra le squadre della Juventus e del Liverpool trovarono la morte 39 persone, 37 delle quali di nazionalità italiana, tra queste il giovanissimo Alberto Guarini mentre il padre Bruno rimaneva gravemente ferito.

Proprio a conclusione del 1985, il Circolo ospitava una interessante conferenza del giudice costituzionale Renato Dell’Andro, del quale fu discepolo Dino De Guido, socio fondatore e primo vice presidente del sodalizio, scomparso prematuramente nel 1976, al quale il club mesagnese è intitolato; il tema della conferenza era strettamente inerente all’evento appena vissuto: “Sport e democrazia”. Il 28 gennaio 1986, su iniziativa di molti amici della famiglia Guarini, unitamente ad alcune associazioni sportive e non, si costituiva la Fondazione “Alberto Guarini” , nel ricordo del giovane universitario appena ventenne. La presidenza della nascente fondazione veniva affidata a Gino Sconosciuto, legato alla famiglia Guarini da un vincolo di profonda, amicizia.

Dopo 32 anni di vita e di attività, la Fondazione Guarini decideva di devolvere l’intero patrimonio residuo al Circolo Tennis “Dino De Guido” di Mesagne affinché il sodalizio potesse procedere alla copertura dei campi 3 e 4 con una struttura pressostatica amovibile nei mesi estivi per consentire ai frequentatori della Scuola addestramento tennis di svolgere l’attività didattica anche nel periodo autunno-invernale. Altro scopo, istituire una borsa di studio “Alberto Guarini” consistente nel finanziare annualmente la partecipazione ad uno stage di addestramento presso un centro estivo nazionale della Fit per un allievo della Scuola addestramento Tennis distintosi per i risultati tecnici e comportamentali.

Infine, abbinare il tradizionale appuntamento annuale del Torneo nazionale open di tennis al Memorial “Alberto Guarini” che, giunto alla sua 19^ edizione, quest’anno si svolgerà dal 7 al 16 giugno. La cerimonia di inaugurazione della struttura, alla presenza di un folto pubblico di soci e appassionati del tennis, è iniziata con gli interventi del presidente della Fondazione, Gino Sconosciuto, e del presidente del Circolo Tennis “Dino De Guido”, Nicola De Guido. Si è proceduto, quindi, al momento più emozionante della cerimonia, alla presenza della famiglia di Alberto, della mamma Lucia, della sua unica sorella Paola e del nipote Gabriele, al quale è stato riservato il compito del taglio del nastro inaugurale della nuova struttura, a cui è seguita la benedizione impartita da don Angelo Galeone, decano dei sacerdoti mesagnesi.

Da ultimo, quale migliore rappresentazione dello spirito dell’obiettivo raggiunto, i bambini e i ragazzi della Scuola addestramento tennis 2018/2019, si sono esibiti sotto la guida del loro staff tecnico. Erano presenti il presidente del Comitato Regionale Fit, Francesco Mantegazza, i consiglieri regionali Enzo Sferra e Alessandro Dell’Aquila, il delegato provinciale Fit, Francesco Ruggiero, e il delegato provinciale del Coni, Oronzo Pennetta.