Coppa Italia, partenza col botto: è subito Brindisi-Foggia al Fanuzzi

BRINDISI – E’ subito Brindisi-Foggia. Uno dei derby più sentiti dalla tifoseria biancazzurra segnerà l’inizio ufficiale della stagione calcistica 2018-2019, per gli uomini di mister Olivieri. Stando al calendario diramato oggi (martedì 6 agosto) dal Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, le due squadre si affronteranno domenica 18 agosto, alle ore 16, allo stadio Fanuzzi, in un match valevole per il turno preliminare della Coppa Italia Dilettanti.

Ma è estremamente concreta che la partita possa slittare su richiesta dei dauni, che hanno iniziato la preparazione in ritardo rispetto alle altre compagini, a seguito delle vicissitudini legate alla radiazione dal calcio professionistico, con conseguente passaggio di proprietà.

Nel primo turno sono previste complessivamente 47 sfide. Fino alle semifinali, i turni si disputeranno in gara unica. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore. Solo le semifinali verranno disputate con la formula delle partite di andata e ritorno. La finale è in programma mercoledì 1 aprile 2020, in campo neutro.

Le date della Coppa Italia: 18 agosto 2019 - Turno Preliminare; 25 agosto 2019 - Primo turno; 25 settembre 2019 – Trentaduesimi; 9 ottobre 2019 – Sedicesimi; 13 novembre 2019 – Ottavi; 4 dicembre 2019 – Quarti; 29 gennaio 2020 - Semifinale andata

12 febbraio 2020 - Semifinale ritorno; 1 aprile 2020 – Finale

Campionato: slitta la compilazione dei gironi

Per quanto riguarda i campionati, invece, la compliazione dei gironi è stata rinviata a venerdì prossimo (9 agosto), a seguito della richiesta avanzata dal Cerignola, coinvolta in un contenzioso che mette in dubbio la partecipazione del sodalizio foggiano al campionato nazionale dilettanti.