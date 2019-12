Inter Club e Milan Club uniti per il piccolo Matteo: Derby del cuore al Fanuzzi

BRINDISI - Milan Club Brindisi 2018 e Inter Club Brindisi J. Zanetti uniti per Matteo. Saranno devoluti al Progetto Heal i proventi del Derby del Cuore, un evento benefico organizzato in collaborazione con il Comune di Brindisi che domenica 29 dicembre, alle ore 10, si svolgerà presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. La Heal Onlus è un’associazione che sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi impegnati quotidianamente nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica, presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Fra i piccoli pazienti in cura c’è anche Matteo, un bambino affetto dal glioma del ponte (Dipg), un tumore pediatrico raro e maligno. In vista del Derby del Cuore, Inter Club Brindisi e Milan Club Brindisi stanno coinvolgendo aziende, commercianti e noti personaggi dello sport in un’attività di sensibilizzazione a sostegno del Progetto Heal. Pierluigi Orlandini, Fabrizio Miccoli, i giocatori della Happy Casa Brindisi e il giornalista Mino Taveri hanno già manifestato il loro sostegno all’iniziativa. Altri volti noti dello spettacolo e dello sport si aggiungeranno nei prossimi giorni.

“L’interesse che sta suscitando questo evento – dichiarano i soci fondatori dell’Inter Club Brindisi J. Zanetti del Milan Club Brindisi 2018 – sta andando al di là delle nostre aspettative. Nel giro di pochi giorni la pagina Facebook dell’evento, ‘Derby del Cuore - #UnitiperMatteo’, ha superato la soglia degli 800 fans. Siamo orgogliosi di aver acceso un faro nella nostra provincia sulle encomiabili attività svolte dall’associazione Heal Onlus a sostegno della ricerca, nella speranza di riuscire a dare un piccolo aiuto alla stessa associazione e a tutti i bambini che, come Matteo, la cui famiglia ha sposato con entusiasmo questa iniziativa, lottano contro un male crudele”.

Il Derby del Cuore verrà ufficialmente presentato lunedì 23 dicembre, alle ore 18, presso la sala conferenze di Palazzo Nervegna. Gli organi di informazione e la cittadinanza sono invitati a partecipare.